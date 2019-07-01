Финансы

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Индекс Мосбиржи обновил рекорд

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Происшествия

«Дело Голунова» передали из МВД в СК

Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Космос

Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами

«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 05:39
Единоборства

Нурмагомедов уверен, что провокации Макгрегора в Абу-Даби не сработают

Обновлено в 04:33
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено вчера в 04:39
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за действий властей Чехии

Пассажиры отмененных рейсов отправятся в столицу Чехии оставшимися рейсами, а также бортами других авиакомпаний, говорится на сайте "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика

В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших

Обновлено в 06:51
Экономика

Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что главная причина обесценивания грузинского лари - это ожидания населения в связи с сокращением туристического потока из России.
Обновлено в 07:05
Политика

Американский эксперт уверен, что США среагирует на отказ России и Китая от доллара

Как сообщает политический эксперт Джек Расмус, Соединенные Штаты Америки не позволят России так легко снизить значимость доллара в мировой экономике и уже готовят ответ на данные меры Москвы.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

Взрыв прогремел на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 16:15
Политика

Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 17:46
Энергетика

Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
Общество

Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу

Обновлено в 07:01
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британский таблоид The Sun.
Обновлено 29 июня в 09:09
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Экономика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Авто

Audi представила спортивный седан S8

Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8 Не пытайтесь найти каких-либо серьезных изменений во внешности автомобиля - не найдете.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В порту Турции взорвался итальянский танкер

В турецком порту Алиага в Измире произошел взрыв на итальянском танкере Synzania, в результате чего один человек погиб и не менее 15 пострадали.
Обновлено в 05:14
Футбол

«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Мертвый безбилетник выпал из авиалайнера в Лондоне

Мужчина без билета выпал из отсека шасси пассажирского самолета, который заходил на посадку в Лондоне.
Обновлено в 00:35
Политика

В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС

В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:35
Наука

Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях

В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 05:46
Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда

В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
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