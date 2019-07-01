Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Космос
Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами
«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено вчера в 04:39
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за действий властей Чехии
Пассажиры отмененных рейсов отправятся в столицу Чехии оставшимися рейсами, а также бортами других авиакомпаний, говорится на сайте "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Экономика
Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока
Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что главная причина обесценивания грузинского лари - это ожидания населения в связи с сокращением туристического потока из России.
Обновлено в 07:05
Политика
Американский эксперт уверен, что США среагирует на отказ России и Китая от доллара
Как сообщает политический эксперт Джек Расмус, Соединенные Штаты Америки не позволят России так легко снизить значимость доллара в мировой экономике и уже готовят ответ на данные меры Москвы.
Обновлено в 05:54
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Взрыв прогремел на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 17:46
Энергетика
Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
Общество
Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу
Обновлено в 07:01
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британский таблоид The Sun.
Обновлено 29 июня в 09:09
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Экономика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Audi представила спортивный седан S8
Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8 Не пытайтесь найти каких-либо серьезных изменений во внешности автомобиля - не найдете.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В порту Турции взорвался итальянский танкер
В турецком порту Алиага в Измире произошел взрыв на итальянском танкере Synzania, в результате чего один человек погиб и не менее 15 пострадали.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову
Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Мертвый безбилетник выпал из авиалайнера в Лондоне
Мужчина без билета выпал из отсека шасси пассажирского самолета, который заходил на посадку в Лондоне.
Обновлено в 00:35
Политика
В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС
В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:35
Наука
Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях
В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 05:46
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29