Финансы

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты 01 июля в 08:22

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Индекс МосБиржи вновь обновил исторический максимум

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
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Технологии

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Авто

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Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Путин назвал условия для диалога с Киевом

Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если украинский лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.
Обновлено в 01:47
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

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Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

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Обновлено в 00:40
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Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
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Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Томской области Михаил Бегун признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
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Роза Сябитова: «Хочу спать с молодым»

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Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
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В Донбассе загорелся заминированный лес

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Криптовалюту Facebook назвали угрозой в США

Комитет по финансовым услугам палаты представителей американского конгресса потребовал, чтобы Facebook приостановить разработку своей криптовалюты Libra до тех пор, пока у законодателей не будет больше времени для изучения всех угроз.
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