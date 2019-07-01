Финансы

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты 01 июля в 08:22

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Индекс МосБиржи вновь обновил исторический максимум

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Российский рынок продолжает ралли

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Индексы РФ торгуются без единой динамики

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РБК01 июля в 07:36

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАСС01 июля в 06:37
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Армия и оружие

Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
Обновлено в 04:19
Общество

Каждый четвёртый опрошенный челябинец отказался от летнего отпуска

27% опрошенных челябинцев этим летом не пойдут в отпуск.
Обновлено в 03:07
Экономика

Путин поручил повысить детские пособия к 2020 году

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству повысить выплаты на детей возрастом от полутора до трех лет к 1 января 2020 года.
Обновлено 02 июля в 10:06
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Авто

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

Обновлено в 04:18
Политика

Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно

Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Обновлено в 03:29
Происшествия

В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков

В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков.
Обновлено в 02:29
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика

Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Политика

Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam

По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).
Обновлено вчера в 12:27
Кино

Определен режиссер сериала «Властелин колец»

Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Лондоне подтвердили попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 04:20
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Экономика

Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Политика

Трампу запретили тратить деньги на стену

В США Аппеляционный суд не дал Белому дому разрешение на то, чтобы использовать средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 02:32
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Общество

Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод

Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Технологии

Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов

Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства

Уайт назвал Руиса сильнейшим тяжеловесом в мире

Обновлено в 02:46
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
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