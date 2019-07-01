Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты 01 июля в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ начал II полугодие с обновления максимумов индексов после G20, лидировал Газпром
Финмаркет01 июля в 12:58
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Армия и оружие
Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе
В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
Обновлено в 04:19
Общество
Каждый четвёртый опрошенный челябинец отказался от летнего отпуска
27% опрошенных челябинцев этим летом не пойдут в отпуск.
Обновлено в 03:07
Экономика
Путин поручил повысить детские пособия к 2020 году
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству повысить выплаты на детей возрастом от полутора до трех лет к 1 января 2020 года.
Обновлено 02 июля в 10:06
Политика
Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно
Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В Минске прошел парад в День независимости
Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков
В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков.
Обновлено в 02:29
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100
Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam
По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).
Обновлено вчера в 12:27
Кино
Определен режиссер сериала «Властелин колец»
Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Политика
Трампу запретили тратить деньги на стену
В США Аппеляционный суд не дал Белому дому разрешение на то, чтобы использовать средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 02:32
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Общество
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод
Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Технологии
Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов
Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства
Уайт назвал Руиса сильнейшим тяжеловесом в мире
Обновлено в 02:46
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45