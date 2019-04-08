Индекс Мосбиржи установил исторический максимумМосковский Комсомолец 04:52

В ходе торгов в понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума в 2555,12 пункта.

Общество Звезда «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче взяток Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффмен признала свою в вину в заговоре с целью дачи взятки, которая якобы должна была гарантировать поступление ее детей в престижные высшие учебные заведения, входящие в так называемую Лигу плюща.

Политика Трамп уволил директора Секретной службы США Как уточняет CNN, отправить господина Аллеса в отставку исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни поручил американский президент Дональд Трамп.

Происшествия Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.

Гаджеты ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.

Наука Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.

Происшествия Часть Калининграда осталась без света "Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.

Экономика ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

Гаджеты В Китае представлен серийный смартфон-браслет Nubia Alpha Nubia alpha (Nubia α) представляет собой складной и «носимый», как боаслет смартфон.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.

Здоровье Москвичей пригласили на весеннюю диспансеризацию ногтей Столичные врачи 13 и 20 апреля проведут «Весеннюю диспансеризацию ногтей».

Шоу-бизнес Эммануил Виторган прокомментировал развод Ксении Собчак с его сыном После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.

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Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Политика Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.

Общество Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Происшествия В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.