Финансы

Индекс Мосбиржи установил исторический максимумМосковский Комсомолец 04:52

В ходе торгов в понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума в 2555,12 пункта.
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАСС03:44

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи за счет ралли нефти

Интерфакс12:14

Индекс Московской биржи установил новый рекорд

РБК05:04

Российский рынок акций обновил исторический максимум

Ведомости15:31

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ04:35

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

Газета.Ru03:22

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Говорит Москва03:44
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Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Общество

Звезда «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче взяток

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффмен признала свою в вину в заговоре с целью дачи взятки, которая якобы должна была гарантировать поступление ее детей в престижные высшие учебные заведения, входящие в так называемую Лигу плюща.
Обновлено в 16:03
Политика

Трамп уволил директора Секретной службы США

Как уточняет CNN, отправить господина Аллеса в отставку исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни поручил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 14:09
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Общество

Косаток и белух из бухты в Приморье смогут выпустить летом

Обновлено в 05:11
Гаджеты

ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim

Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
Наука

Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Гаджеты

В Китае представлен серийный смартфон-браслет Nubia Alpha

Nubia alpha (Nubia α) представляет собой складной и «носимый», как боаслет смартфон.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес

Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ

"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено в 10:36
Здоровье

Москвичей пригласили на весеннюю диспансеризацию ногтей

Столичные врачи 13 и 20 апреля проведут «Весеннюю диспансеризацию ногтей».
Обновлено в 10:11
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган прокомментировал развод Ксении Собчак с его сыном

После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.
Обновлено в 02:14
Авто

Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Общество

Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года

Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 07:31
Происшествия

В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину

Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
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