Индекс Мосбиржи установил исторический максимумМосковский Комсомолец 08 апреля в 04:52

В ходе торгов в понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума в 2555,12 пункта.

Политика Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».

Путешествия Самые дешевые пляжные туры на майские праздники Самым дешевым пляжным туром на майские праздники в 2019 году стал Крым.

Здоровье Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кори Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори в районе Бруклин, потребовав от жителей в обязательном порядке пройти процедуру вакцинации, пишет The New York Times.

Финансы Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.

Армия и оружие Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.

Шоу-бизнес 55-летняя Наталия Гулькина примерила свадебное платье Напомним, что прошлой осенью Гулькина обиделась на отечественных журналистов за то, что они не восхищаются ее молодостью и красотой, предпочитая превозносить зарубежных звезд.

Политика Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Экономика Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛ Законопроект об «ипотечных каникулах» Госдума приняла в первом чтении, каникулами можно будет воспользоваться один раз при соблюдении ряда жестких условий.

Политика Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Общество Названы лидеры среди регионов России по трудоустройству молодёжи Что касается высокого уровня трудоустройства молодёжи в Липецкой и Белгородской областях, то эксперт связывает это со структурой экономики, которая присуща этим регионам.

Армия и оружие Россию назвали небоеспособной против США в Арктике ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.

Общество Дождливая погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 10 апреля Облачная погода с прояснениями, дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Происшествия Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Армия и оружие Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.

Происшествия Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Экономика Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусора Регионы должны развивать практику предоставления отдельным категориям граждан льгот при оплате утилизации мусора, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Политика Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.

Политика Меркель забыла встретить Мэй в Берлине Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили возле входа в резиденцию Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Independent.

Культура Блокада российского искусства: почему сейчас надо покупать отечественное Российские художники нуждаются в поддержке и получают ее — в том числе на аукционах.