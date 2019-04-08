Финансы
Индекс Мосбиржи установил исторический максимумМосковский Комсомолец 08 апреля в 04:52
В ходе торгов в понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума в 2555,12 пункта.
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Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено вчера в 15:13
Путешествия
Самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым дешевым пляжным туром на майские праздники в 2019 году стал Крым.
Обновлено вчера в 06:37
Здоровье
Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кори
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори в районе Бруклин, потребовав от жителей в обязательном порядке пройти процедуру вакцинации, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 23:49
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
55-летняя Наталия Гулькина примерила свадебное платье
Напомним, что прошлой осенью Гулькина обиделась на отечественных журналистов за то, что они не восхищаются ее молодостью и красотой, предпочитая превозносить зарубежных звезд.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛ
Законопроект об «ипотечных каникулах» Госдума приняла в первом чтении, каникулами можно будет воспользоваться один раз при соблюдении ряда жестких условий.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Политика
Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 00:33
Общество
Названы лидеры среди регионов России по трудоустройству молодёжи
Что касается высокого уровня трудоустройства молодёжи в Липецкой и Белгородской областях, то эксперт связывает это со структурой экономики, которая присуща этим регионам.
Обновлено в 00:30
Баскетбол
Новицки объявил о завершении карьеры в НБА
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Дождливая погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 10 апреля
Облачная погода с прояснениями, дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Экономика
Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусора
Регионы должны развивать практику предоставления отдельным категориям граждан льгот при оплате утилизации мусора, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:02
Музыка
Уральский блогер выпустил пародию на Тиму Белорусских
Обновлено в 01:46
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика
Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили возле входа в резиденцию Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено вчера в 12:49
Культура
Блокада российского искусства: почему сейчас надо покупать отечественное
Российские художники нуждаются в поддержке и получают ее — в том числе на аукционах.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Премьер Пакистана о деле F-16: правда всегда побеждает
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский премьер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что «правда всегда побеждает, поэтому ее лучше придерживаться в политике».
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
Жительница США прожила до 99 лет с редкой аномалией внутренних органов
Обновлено вчера в 13:09