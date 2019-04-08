Финансы

Индекс Мосбиржи установил исторический максимумМосковский Комсомолец вчера в 04:52

В ходе торгов в понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума в 2555,12 пункта.
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Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт03:46

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

Газета.Ru03:33

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Коммерсантъвчера в 04:35

Рынок акций РФ бьет новые рекорды по основным индексам

ПРАЙМ03:27

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи за счет ралли нефти

Интерфаксвчера в 12:14

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАССвчера в 03:44

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:20
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Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:29
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Общество

Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару

Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 04:42
Политика

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие

Укрепление обороны: Индия решила купить еще 464 танка Т-90МС

В течение длительного времени предпринимались попытки создавать свой основной боевой танк, но выпущенная в количестве более сотни штук национальная машина, получившее название Arjun, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и ее будущее туманно.
Обновлено в 05:33
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Театры

Актера Сухорукова выписали из больницы

Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Происшествия

«Роскосмос» и «Ростех» прокомментировали доклад Генпрокуратуры

В "Ростехе" и "Роскосмосе" прокомментировали доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации, в котором говорится о том, что на подведомственных предприятиях этих госкорпораций было похищено больше 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию.
Обновлено в 04:06
Политика

Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике.
Обновлено в 05:49
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных

В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
Спорт

Непряева рассказала, как кинула Йохауг палку

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своем конфликте с норвежской спортсменкой Терезой Йохауг, из-за которой россиянка упала в масс-старте на этапе Кубка мира в Квебеке.
Обновлено в 05:47
Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Экономика

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика

Лавров заявил, что Россия никому не угрожает в Арктике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия занимается обеспечением собственной безопасности в Арктике и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 05:04
Энергетика

Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынка

К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 05:53
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Хилькевич учит дочь матерным песням

Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни. Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.
Обновлено вчера в 06:06
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком

Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 05:12
Недвижимость

Доходы от продаж недвижимости ГК ПИК за I квартал снизились на 5%

Объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости группы компаний ПИК (включая поступления на эскроу-счета) за первый квартал 2019 года сократился на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 51,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:29
Технологии

«Почта России» запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ

"Почта России" запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ и мобильной связи. Для этого компания создала специальный платежный сервис на своем сайте.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Жительница Орегона прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов

Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Звезда «Деффчонок» Галина Боб сменила имидж

Прославившаяся благодаря съемкам в сериале «Деффчонки» Галина Боб долгое время оставалась верна ярко-рыжему оттенку волос.
Обновлено в 05:50
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