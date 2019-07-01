Финансы
Индекс Мосбиржи установил исторический максимумOnline47.ru вчера в 15:03
В понедельник индекс поднялся до 2813,44 пункта. Причина роста — ряд позитивных новостей, подстегнувших интерес инвесторов к рисковым активам, в том числе и к российским.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Вашингтон
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество
Германия оштрафовала Facebook на два миллиона евро
Власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 млн евро, сообщает во вторник федеральное ведомство юстиции ФРГ.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге
Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге Алла Борисовна приехала в Юрмалу в сопровождении супруга, Максима Галкина, и детей — двойняшек Лизы и Гарри.
Обновлено в 10:00
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в Черное море
Обновлено в 14:55
Политика
Лукашенко потребовал от белорусов выбрать между Россией и НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране придется просить помощи у России или НАТО, если народ откажется защищать родину.
Обновлено в 16:12
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Экономика
Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейне
Сбербанк в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему учета закладных на блокчейне на базе платформы Мастерчейн.
Обновлено в 15:43
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Политика
Зеленский снова потребовал уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно уводить генерального прокурора Юрия Луценко и освободить от должности министра иностранных дел Павла Климкина, сообщается на официальном сайте украинского президента.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия
Склад хлебозавода горит в Иркутске
Обновлено в 15:29
Футбол
Кулик перешел из «Анжи» в «Тамбов»
Бывший капитан махачкалинского «Анжи» Владислав Кулик подписал контракт с «Тамбовом».
Обновлено в 10:27
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Севастополе цветы и венки несут к знаку города-героя Мурманска
Трагедия унесла жизни 14 человек. В российских территориальных водах они занимались изучением рельефа дна в интересах Военно-морского флота.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Лоза: Пугачёва не первая, кто въезжает на перрон
Обновлено в 08:22
Футбол
«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53
В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02