Финансы

Индекс Мосбиржи установил исторический максимумOnline47.ru вчера в 15:03

В понедельник индекс поднялся до 2813,44 пункта. Причина роста — ряд позитивных новостей, подстегнувших интерес инвесторов к рисковым активам, в том числе и к российским.
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У фондовых рынков нет повода для роста

Finam.Ru13:15

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАСС12:23

Индикаторы рынка акций РФ не продемонстрировали единой динамики

Финмаркет12:14

Падение нефти пока не смущает игроков на повышение

DP.RU14:10

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубля

Интерфакс12:34

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

РБКвчера в 07:36

Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2770 - 2800 пунктов

SIA.ruвчера в 06:05
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Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Хоккей

«Каролина» повторила предложение «Монреаля» и сохранила хоккеиста Ахо

Обновлено в 14:09
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Общество

Германия оштрафовала Facebook на два миллиона евро

Власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 млн евро, сообщает во вторник федеральное ведомство юстиции ФРГ.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге

Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге Алла Борисовна приехала в Юрмалу в сопровождении супруга, Максима Галкина, и детей — двойняшек Лизы и Гарри.
Обновлено в 10:00
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в Черное море

Обновлено в 14:55
Политика

Лукашенко потребовал от белорусов выбрать между Россией и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране придется просить помощи у России или НАТО, если народ откажется защищать родину.
Обновлено в 16:12
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Экономика

Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейне

Сбербанк в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему учета закладных на блокчейне на базе платформы Мастерчейн.
Обновлено в 15:43
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Политика

Зеленский снова потребовал уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно уводить генерального прокурора Юрия Луценко и освободить от должности министра иностранных дел Павла Климкина, сообщается на официальном сайте украинского президента.
Обновлено в 08:59
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Обновлено в 08:18
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия

Склад хлебозавода горит в Иркутске

Обновлено в 15:29
Футбол

Кулик перешел из «Анжи» в «Тамбов»

Бывший капитан махачкалинского «Анжи» Владислав Кулик подписал контракт с «Тамбовом».
Обновлено в 10:27
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Севастополе цветы и венки несут к знаку города-героя Мурманска

Трагедия унесла жизни 14 человек. В российских территориальных водах они занимались изучением рельефа дна в интересах Военно-морского флота.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Лоза: Пугачёва не первая, кто въезжает на перрон

Обновлено в 08:22
Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 08:51
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53

В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Обновлено в 16:08
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