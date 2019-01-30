Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимумРеальное время 30 января в 03:29
Сегодня индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2 503 пункта. Таким образом, показатель обновил исторический максимум. Индекс РТС увеличился по состоянию на 10.56 мск на 0,16% и составил 1 193,25 пункта, пишет ТАСС.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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