Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимумКоммерсантъ 06:31
Индекс Московской биржи в ходе торгов 4 февраля вырос на 0,6% и составил 2537,4 пункта, обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся на тот же процент и составил 1218, 81 пункт. На 14:30 индекс Мосбиржи составляет 2536,48 пункта.
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