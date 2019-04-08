Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимумКоммерсантъ 03:39
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум. По состоянию на 10:29 индекс увеличился на 0,50%, до 2553,57 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,45%, до 1231,38 пунктов.
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Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
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The Weeknd, SZA и Трэвис Скотт запишут трек для «Игры престолов»
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«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия
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Обновлено вчера в 02:13
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
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Траектория полета небесного тела пролегала в стороне от Красноярска, а сама вспышка произошла над Иркутской областью.
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Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
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В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
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Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из Ливии
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