Финансы

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктовКоммерсантъ 06:13

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов. Долларовый индекс фондовой биржи РТС превысил 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года.
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Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Российская газета05:46

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт12:10

«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Коммерсантъ07:59

Индекс Московской биржи поставил новый рекорд

РБК12:38

Индекс ММВБ обновил исторический рекорд

ФАН05:38

Акции «Газпрома» обновили максимум с апреля 2011 года

ТАСС06:00

Взлет акций «Газпрома» превысил 10%

Интерфакс05:51
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Политика

Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
Обновлено 01 июня в 05:01
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
Культура

Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн

Обновлено в 14:29
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям

Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне

В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Футбол

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено в 14:24
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Общество

Минкультуры обнаружило незаконную субаренду помещений Российской академии художеств

Министерство культуры РФ при проверке финансово-хозяйственного управления при Российской академии художеств выявило самовольную сдачу помещений академии в субаренду для 48 предприятий.
Обновлено в 14:54
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Политика

Начался государственный визит Трампа в Великобританию

ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп посетил Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В СК доставили одного из убийц героя-спецназовца

В Следственный комитет доставили подозреваемого по делу об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 15:11
Футбол

Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус".
Обновлено в 14:51
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Обновлено в 09:20
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
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