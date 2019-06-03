Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктовКоммерсантъ 06:13
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов. Долларовый индекс фондовой биржи РТС превысил 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года.
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Крупное ДТП с участием школьного автобуса произошло во вторник в префектуре Тотиги.
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Политика
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Политика
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Обновлено в 18:02
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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе по случаю празднования Дня России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.
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Volvo запустила сервис подписки на автомобили в России
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Губернатор прокомментировал интервью Т.Давыденко
К сожалению, ничего конкретного Татьяна Алексеевна генерал–лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову сказать не смогла, — прокомментировал Александр Усс.
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Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
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Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенат Конгресса США в понедельник единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы.
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Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
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Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку
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Неймар добровольно придет в полицию и даст показания
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«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
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Энергетика
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Студия Marvel планирует запустить в производство несколько сольных кинопроектов, посвященных уже знакомым зрителям героям киновселенной.
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Обновлено в 12:10
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Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот
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Экономика
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
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