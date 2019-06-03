Финансы
Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 2700 пунктовВести.Финанс 07:06
Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, вновь обновил исторический максимум и впервые превысил отметку 2700 пунктов. Драйвером роста вновь стали акции "Газпрома" - одного из локомотивов российской экономики. Рост начался с момента открытия торгов.
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Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Обновлено в 02:42
Кино
Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне
Главную роль в картине исполняет Шварценеггер, а Сталлоне появляется на плакате «Терминатора» в образе Т-800.
Обновлено в 08:00
Политика
Мэр Харькова рассказал о судьбе снесенного памятника Жукову
Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что снесенный памятник маршалу Георгию Жукову восстановят.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Организатора митингов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал активистку Анну Балтину за организацию протестов против строительства храма.
Обновлено в 07:03
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:06
Общество
Свердловская область перешла на цифровое телевидение
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:08
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество
В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов
За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
Обновлено в 08:50
Экономика
Медведев поручил улучшить контроль за расходами на нацпроекты
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил готовность рассмотреть вопрос о совершенствовании контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты, и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.
Обновлено в 08:26
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Живые существа на других планетах, скорее всего, выглядят именно так. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром
"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Индии пропал военный самолет Ан-32
Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Авто
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55