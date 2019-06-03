Финансы

Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 2700 пунктовВести.Финанс 07:06

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, вновь обновил исторический максимум и впервые превысил отметку 2700 пунктов. Драйвером роста вновь стали акции "Газпрома" - одного из локомотивов российской экономики. Рост начался с момента открытия торгов.
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Индекс МосБиржи впервые в истории пробил вверх рубеж в 2700 пунктов

Росбалт06:28

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Коммерсантъ06:13

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Российская газета05:46

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК06:08

Индекс МосБиржи впервые превысил рубеж 2700 пунктов

Интерфакс05:39

Индекс ММВБ обновил исторический рекорд

ФАН05:38

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАСС05:36
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Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

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Политика

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Общество

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Политика

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В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:08
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

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Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов

За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
Обновлено в 08:50
Экономика

Медведев поручил улучшить контроль за расходами на нацпроекты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил готовность рассмотреть вопрос о совершенствовании контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты, и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.
Обновлено в 08:26
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Общество

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Обновлено в 05:29
Происшествия

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Обновлено в 05:42
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено в 08:00
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Живые существа на других планетах, скорее всего, выглядят именно так. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Транспорт

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Обновлено в 06:34
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Неизвестные украли участок дороги в Томской области

Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Индии пропал военный самолет Ан-32

Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
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Авто

Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера

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