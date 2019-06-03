Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктовКоммерсантъ 06:13
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов. Долларовый индекс фондовой биржи РТС превысил 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года.
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Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
Мбаппе выразил недовольство особым положением Неймара в «ПСЖ»
По информации L'Equipe, французский форвард недоволен особыми привилегиями бразильца в команде, в том числе на изменение под Неймара расписания тренировок и его влияние на трансферную политику клуба.
Обновлено в 05:22
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Наука
В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Политика
Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что жанр рэп-баттла постепенно уходит в прошлое, так как это становится неинтересным зрелищем.
Обновлено в 06:03
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Эрик Давидович устраивал тест-драйв разбившейся в центре Казани «БМВ»
Скандально известный российский автомобильный блогер Эрик Давидович признался в том, что он устраивал тест-драйв автомобилю «БМВ», который накануне разбился в центре столицы Татарстана.
Обновлено в 03:45
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой российской компанией
Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
Обновлено в 06:02
Общество
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Технологии
100-килограммовый молот Тор испытали на бриллианте
В ролике показывается тест 100-килограммового молота Тора, которым пытаются разрушить бриллиант.
Обновлено в 05:54
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
Обновлено в 03:23
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Транспорт
«Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки
Грузовики приезжают в среднем через 20–25 минут после заказа.
Обновлено в 06:02
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Политика
Вакарчук назвал способы закончить войну на Украине
Музыкант призвал власти страны "создать сказку" для украинцев и не воспринимать жителей Донбасса "как людей второго сорта" Лидер группы "Океан Эльзы" и политической партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о факторах, которые помогут быстрее завершить войну на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:09
Энергетика
На Сахалине опять подорожал бензин
Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Самаре на «Колизее» столкнулись два трамвая
В результате аварии пострадала женщина, пассажирка одного из трамваев. На данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются.
Обновлено в 05:51
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией.
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27