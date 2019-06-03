Финансы

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктовКоммерсантъ 06:13

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов. Долларовый индекс фондовой биржи РТС превысил 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года.
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Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Коммерсантъ06:13

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РБК06:08

Индекс МосБиржи впервые в истории пробил вверх рубеж в 2700 пунктов

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Индекс МосБиржи впервые превысил рубеж 2700 пунктов

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ТАСС05:36

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Российская газета05:46
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Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
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Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
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Мэр Екатеринбурга попросил противников и защитников храма договориться

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Вакарчук назвал способы закончить войну на Украине

Музыкант призвал власти страны "создать сказку" для украинцев и не воспринимать жителей Донбасса "как людей второго сорта" Лидер группы "Океан Эльзы" и политической партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о факторах, которые помогут быстрее завершить войну на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
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