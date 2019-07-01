Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктовИнтерфакс 06:24
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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