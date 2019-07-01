Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в историиВести.Финанс 09:01

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку в 2800 пунктов и обновил исторический максимум. По данным торгов на 13:00 мск, индекс Мосбиржи, учитывающий рублевую стоимость акций, вырос на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2802,03 пункта.
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Индекс Мосбиржи обновил рекорд

Взгляд.ру07:14

Российский рынок продолжает ралли

Коммерсантъ09:50

Российский рынок акций обновил исторический максимум на новостях с G20

DP.RU06:49

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

РБК07:36

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАСС06:37

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов

RT на русском08:15

Индекс РТС достиг 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года

Интерфакс06:44
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Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Политика

В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она больше не будет выступать в России.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные перемены во внешности

Телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные изменения во внешнем виде.
Обновлено в 06:11
Общество

В Москву снова придет похолодание

Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Швеция решила усилить систему ПВО на острове Готланд из-за России

Шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В Сети появилось видео с места падения неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

У Николая Баскова скончался отец

Обновлено в 09:38
Авто

На «Фестивале скорости» покажут дрифт-версию Toyota Supra

Версия Toyota GR Supra Drift HKS будет представлена на «Фестивале скорости» в британском Гудвуде, который начнётся 4 июля.
Обновлено в 02:11
Происшествия

МЧС и прокуратура опровергли информацию о поджоге журналистами заказника «Туколонь»

МЧС России и прокуратура не подтверждают информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов и журналисты причастны к возникновению пожара в заказнике "Туколонь".
Обновлено в 08:55
Авто

GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 08:57
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Происшествия

Названы сроки этапирования Кокорина и Мамаева в колонию

Осужденные по делу о драке футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут переведены из СИЗО в колонию не позднее чем через 10 дней.
Обновлено 29 июня в 06:47
Происшествия

В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание

В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.
Обновлено в 08:25
Экономика

Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине

Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:42
Политика

Иран превысил лимит низкообогащенного урана по ядерной сделке

Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми устроили каникулы у моря

Ну а первым делом по прибытию на курорт Алла Борисовна с мужем и детьми отправились к морю и вдоволь прогулялись по песчаному пляжу.
Обновлено в 09:46
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске

Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Экономика

Ясинский возглавил департамент финансового мониторинга ЦБ

Сегодня, 1 июля 2019 года, Центробанк РФ сообщил о назначении Ильи Ясинского главой департамента финансового мониторинга и валютного контроля.
Обновлено в 09:14
Экономика

Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО.
Обновлено в 08:01
Здоровье

Роспотребнадзор начал иммунизацию населения в Иркутской области

Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных заболеваний организовал иммунизацию населения, пострадавшего от подтопления в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Кино

Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»

Обновлено вчера в 13:26
Политика

В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу Путина

Обновлено в 07:38
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