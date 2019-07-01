Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в историиВести.Финанс 09:01
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку в 2800 пунктов и обновил исторический максимум. По данным торгов на 13:00 мск, индекс Мосбиржи, учитывающий рублевую стоимость акций, вырос на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2802,03 пункта.
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Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
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Шоу-бизнес
У Николая Баскова скончался отец
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GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
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Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Происшествия
Названы сроки этапирования Кокорина и Мамаева в колонию
Осужденные по делу о драке футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут переведены из СИЗО в колонию не позднее чем через 10 дней.
Обновлено 29 июня в 06:47
Происшествия
В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание
В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.
Обновлено в 08:25
Экономика
Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине
Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Политика
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Обновлено в 08:59
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми устроили каникулы у моря
Ну а первым делом по прибытию на курорт Алла Борисовна с мужем и детьми отправились к морю и вдоволь прогулялись по песчаному пляжу.
Обновлено в 09:46
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
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Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Шоу-бизнес
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Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
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Ясинский возглавил департамент финансового мониторинга ЦБ
Сегодня, 1 июля 2019 года, Центробанк РФ сообщил о назначении Ильи Ясинского главой департамента финансового мониторинга и валютного контроля.
Обновлено в 09:14
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Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО.
Обновлено в 08:01
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Роспотребнадзор начал иммунизацию населения в Иркутской области
Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных заболеваний организовал иммунизацию населения, пострадавшего от подтопления в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
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В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
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Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
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В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу Путина
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