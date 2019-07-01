Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в историиВести.Финанс 09:01
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку 2800 пунктов и обновил исторический максимум. По данным торгов на 13:00 мск, индекс Мосбиржи, учитывающий рублевую стоимость акций, вырос на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2802,03 пункта.
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