Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в историиВести.Финанс 09:01

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку 2800 пунктов и обновил исторический максимум. По данным торгов на 13:00 мск, индекс Мосбиржи, учитывающий рублевую стоимость акций, вырос на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2802,03 пункта.
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Индекс Мосбиржи обновил рекорд

Взгляд.ру07:14

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов

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Индекс РТС достиг 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
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Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

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Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
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