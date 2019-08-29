Финансы
ТАССИндекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи на торгах в четверг превысил 2700 пунктов впервые 9 августа 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 12:30 мск, индекс вырос на 0,93% и достиг отметки в 2702,25 пункта. Индекс РТС подрос на 0,84%, до 1277,39 пункта.
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Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Российская газета 02:23
Хоккей
Макдэвид о восстановлении после травмы: «Нацеливаюсь на тренировочный лагерь в сентябре»
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал ход восстановления после травмы.
Sports.ru 26 августа в 17:06
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Политика
СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров об обмене заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу пока нет.
РБК 02:36
Космос
Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране
Ракета со спутником "Нахид-1" не смогла оторваться от земли и взорвалась на стартовой площадке.
Российская газета вчера в 22:25
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Музыка
Юрий Лоза объяснил, почему распалась группа Beatles
Певец и композитор Юрий Лоза объяснил, по какой причине распалась популярная группа Beatles.
Актуальные Новости вчера в 18:02
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Позиция предшественника Пристайко Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки. Трагедия произошла в Красноярске.
Российская газета 03:11
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Ведомости вчера в 12:19
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
В МВД предостерегли горожан от участия в незаконной акции 31 августа
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, полиция призывает москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади: - В сети распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади.
Российская газета 03:05
Шоу-бизнес
Муж Лолиты изменял ей во время брака и ушел к другой женщине
Paparazzi.ru 03:19
Экономика
В СП предложили навести порядок в неналоговых платежах
В Минфине ранее предложили включить часть неналоговых платежей в НК РФ. В СП с этой инициативой не согласны.
News.ru 03:15
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ
Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
News.ru вчера в 16:45