Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 2450 пунктов впервые с 8 ноября 2018 года
ТАСС
02:57

Индекс Мосбиржи превысил 2450 пунктов впервые с 8 ноября 2018 года. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 0,4%, до 2450,1 пункта.
ТАСС02:57

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Индекс Мосбиржи превысил 2450 пунктов впервые с 8 ноября 2018 года

ТАСС02:57

Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт02:36

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Интерфакс02:15

Российский рынок растет вслед за нефтью

Finam.Ru02:12

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:15

Московская биржа открылась в плюсе

АБН02:03

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.рувчера в 10:50
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Финансы

Прибыль Сбербанка в 2018 году выросла на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году выросла на 24,1% по сравнению с предыдущим годом — до 811,1 млрд руб. Декабрьская прибыль банка составила 52,2 млрд руб. — на 4,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете банка (. pdf).
Обновлено в 02:39
Финансы

Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни»

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".
Обновлено вчера в 20:36
Финансы

ЦБ разместил купонные облигации 17-го выпуска на 427 млрд рублей

Банк России разместил купонные облигации 17-го выпуска на 427 млрд. 38,953 млн. рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 03:24
Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43%

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы

85% национального дохода России хранится в офшорах

В ходе выступления научный сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет посетовал на то, что в текущей ситуации рост российского национального дохода на 40% более выгоден офшорам, чем России.
Обновлено в 04:50
Финансы

Госдолг Кубани в 2019 году планируют снизить на 10 млрд рублей

Заместитель главы региона добавил, что благодаря выверенной долговой политике края на обслуживании государственного долга в 2018 году удалось сэкономить 2,4 млрд рублей из регионального бюджета.
Обновлено в 04:39
Финансы

Сбербанк временно отменил брокерскую комиссию

С 14 января Сбербанк запустил акцию, по условиям которой с его клиентов не будут взиматься брокерская комиссия и плата за депозитарное обслуживание, пишут «Ведомости».
Обновлено в 04:16
Финансы

Политика протекционизма не обходит стороной и американские компании

Доходность 10-летних казначейских облигаций остались практически без изменений составив 2,7%. Торговая война, развязанная Вашингтоном против Пекина, и слабеющий глобальный спрос оказывают негативное влияние на экспорт китайских товаров, но политика протекционизма не обходит стороной и американские компании, которые уже понижают прогнозы по прибылям на 2019 год.
Обновлено в 01:10
Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 67,08 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 03:37
Финансы

Манат начал неделю с укрепления к евро и рублю

Максимум национальный валюты относительно валюте еврозоны установлен в 2012 году, когда средний курс составил 1,01 маната за евро.
Обновлено вчера в 03:08
Финансы

«Транснефть» отказалась от заимствований в иностранной валюте

«Транснефть» погасила в 2018 году весь долг в иностранной валюте и пока не планирует привлекать заимствования не в рублях, сообщил журналистам первый вице-президент нефтетранспортной компании Максим Гришанин.
Обновлено вчера в 07:43
Финансы

Рубль продолжает терять позиции перед «днем икс»

Российский рубль в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже продолжает слабеть к доллару США и евро на фоне снижения нефтяных котировок и неопределенности по поводу покупок Центробанком РФ иностранной валюты.
Обновлено вчера в 09:04
Финансы

Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей

Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.
Обновлено вчера в 11:12
Финансы

Белорусы продолжают проедать накопления прошлых лет

Как сообщало EADaily, белорусы в 2018 году продали около $ 7,6 млрд, а купили — 5,8 млрд.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы

Власти Китая предварительно одобрили IPO розничного подразделения Sinopec

Госсовет КНР одобрил первичное публичное размещение акций подразделения Sinopec, обслуживающего более 30 тыс. АЗС в стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 01:49
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