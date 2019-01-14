Индекс Мосбиржи превысил 2450 пунктов впервые с 8 ноября 2018 года. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 0,4%, до 2450,1 пункта.

Финансы Финансы Прибыль Сбербанка в 2018 году выросла на 24% Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году выросла на 24,1% по сравнению с предыдущим годом — до 811,1 млрд руб. Декабрьская прибыль банка составила 52,2 млрд руб. — на 4,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете банка (. pdf).

Финансы Финансы Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни» Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".

Финансы Финансы ЦБ разместил купонные облигации 17-го выпуска на 427 млрд рублей Банк России разместил купонные облигации 17-го выпуска на 427 млрд. 38,953 млн. рублей по номинальной стоимости.

Финансы Финансы Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43% Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.

Финансы Финансы 85% национального дохода России хранится в офшорах В ходе выступления научный сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет посетовал на то, что в текущей ситуации рост российского национального дохода на 40% более выгоден офшорам, чем России.

Финансы Финансы Госдолг Кубани в 2019 году планируют снизить на 10 млрд рублей Заместитель главы региона добавил, что благодаря выверенной долговой политике края на обслуживании государственного долга в 2018 году удалось сэкономить 2,4 млрд рублей из регионального бюджета.

Финансы Финансы Сбербанк временно отменил брокерскую комиссию С 14 января Сбербанк запустил акцию, по условиям которой с его клиентов не будут взиматься брокерская комиссия и плата за депозитарное обслуживание, пишут «Ведомости».

Финансы Финансы Политика протекционизма не обходит стороной и американские компании Доходность 10-летних казначейских облигаций остались практически без изменений составив 2,7%. Торговая война, развязанная Вашингтоном против Пекина, и слабеющий глобальный спрос оказывают негативное влияние на экспорт китайских товаров, но политика протекционизма не обходит стороной и американские компании, которые уже понижают прогнозы по прибылям на 2019 год.

Финансы Финансы Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 67,08 рубля Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Финансы Финансы Манат начал неделю с укрепления к евро и рублю Максимум национальный валюты относительно валюте еврозоны установлен в 2012 году, когда средний курс составил 1,01 маната за евро.

Финансы Финансы «Транснефть» отказалась от заимствований в иностранной валюте «Транснефть» погасила в 2018 году весь долг в иностранной валюте и пока не планирует привлекать заимствования не в рублях, сообщил журналистам первый вице-президент нефтетранспортной компании Максим Гришанин.

Финансы Финансы Рубль продолжает терять позиции перед «днем икс» Российский рубль в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже продолжает слабеть к доллару США и евро на фоне снижения нефтяных котировок и неопределенности по поводу покупок Центробанком РФ иностранной валюты.

Финансы Финансы Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.

Финансы Финансы Белорусы продолжают проедать накопления прошлых лет Как сообщало EADaily, белорусы в 2018 году продали около $ 7,6 млрд, а купили — 5,8 млрд.