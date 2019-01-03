Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три неделиРБК11:49
В ходе торгов индекс показывал рост на 1,30% и достиг отметки в 2406,5 пункта. Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.
РБК11:49
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Политика
Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран
Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек
Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone
Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Политика
Трамп пригрозил демократам шатдауном «на годы»
Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Демократической партии заявил, что временная остановка работы правительства может затянуться на несколько месяцев или лет.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Петербурге проверяют сообщения о массовой драке в метро
Полиция Петербурга проводит проверку информации о массовой драке в метро, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
В Китае испытали свою версию «матери всех бомб»
В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт
Власти Чили рассматривают взрыв в столице страны как теракт, заявил министр внутренних дел страны Андрес Чедвик в эфире телеканала 24horas.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины
Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля последним шансом для России, сообщило агентство dpa.
Обновлено в 13:28
Хоккей
«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче КХЛ на новом стадионе
Матч регулярного сезона КХЛ между «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой московской команды со счетом 2:0. Обе шайбы «бело-голубые» забросили во втором периоде — отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.
Обновлено в 12:48
Происшествия
СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске
Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено в 07:25
Космос
«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 02:57
Наука
Учёные нашли способ остановить развитие рака кожи
Новый способ считают полезным и на ранних стадиях рака кожи — он может остановить его развитие.
Обновлено в 08:58
Общество
Умер литературовед и филолог Борис Аверин
Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.
Обновлено в 10:39
Космос
Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»
В пятницу, 4 января, стало известно, что сверхтяжелая российская ракета-носитель получила официальное название "Енисей".
Обновлено в 03:40
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Политика
В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море
Обновлено в 08:57
Политика
Украинский министр назвал неизбежным прекращение ж/д сообщения с РФ
Владимир Омелян заявил, что количество поездок украинцев в Россию железнодорожным транспортом сокращается Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о неизбежности прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено в 13:57
Экономика
Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникам
Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, такие данные приводит сайт «kp.ru» со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru.
Обновлено в 09:24
Политика
Глава ФРС США заявил, что не собирается уходить в отставку
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если его об этом попросит президент Дональд Трамп.
Обновлено в 12:15
Происшествия
МВД назвало лидеров по угонам среди регионов России
Наибольшее в 2018 году число угонов автомобилей было совершено в Москве, Московской области, в Краснодарском и Пермском краях.
Обновлено в 13:00
Политика
Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков
Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
Обновлено в 07:04
Спорт
Скелетонист Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира
Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Гаджеты
Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео
Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации.
Обновлено в 10:06