Финансы
Индекс Мосбиржи преодолел порог в 2700REGNUM вчера в 20:39
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку в 2619 пунктов.
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Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:36
Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Запись главы пермского Минздрава в Instagram удалилась «по техническим причинам»
Глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова опубликовала в Instagram пост о реформе здравоохранения.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора
Обновлено в 03:56
Авто
Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90
Новый Genesis G90 получил подросшую решетку радиатора измененной формы (теперь она напоминает растянутый геральдический щит), новые воздухозаборники, иную головную оптику с четырьмя блоками и особой полосой, которая тянется до самых крыльев.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Политика
Трамп: Россия заявила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
FAW раскрыл комплектации нового Besturn Х40 для России
Пока компания FAW раскрыла только комплектации нового компактного городского кроссовера FAW Besturn X4: Сomfort и Luxury.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Ольга Бузова сегодня презентовала новый клип. Поздравить певицу пришли многие звезды шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Единоборства
Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым
Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Религия
Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю).
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Общество
Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Общество
Россиянам готовят дополнительные алименты на детей
Дополнительные алименты предлагается взыскивать с россиян, чьи дети, проживающие отдельно, нуждаются в новом жилье.
Обновлено в 02:40
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Обновлено в 03:51
Происшествия
Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток
Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд
Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
Обновлено в 01:52
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Общество
Каждый пятый выпускник начал принимать успокоительное во время ЕГЭ
Среди российских выпускников школ 73 процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента принимают препараты для борьбы с нервным напряжением.
Обновлено в 03:50
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Экономика
Акции «Газпрома» выросли в цене на 17% за три часа
Еще до полудня 3 июня компании удалось обойти Сбербанк по показателю рыночной капитализации, а в начале второго часа дня по Москве стоимость ее акций впервые за 10 лет превысила 250 рублей за единицу.
Обновлено в 04:25
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено вчера в 18:00