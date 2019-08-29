Финансы

ТАССТАССИндекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов

Индекс Мосбиржи на торгах в четверг превысил 2700 пунктов впервые 9 августа 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 12:30 мск, индекс вырос на 0,93% и достиг отметки в 2702,25 пункта. Индекс РТС подрос на 0,84%, до 1277,39 пункта.
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Индекс Московской биржи превысил 2700 пунктов

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Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, компания ООО «Мазда Мотор РУС» проведет отзывную кампанию, которая затронет 92 кроссовера Mazda CX-5.
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