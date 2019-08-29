Финансы
ТАССИндекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи на торгах в четверг превысил 2700 пунктов впервые 9 августа 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 12:30 мск, индекс вырос на 0,93% и достиг отметки в 2702,25 пункта. Индекс РТС подрос на 0,84%, до 1277,39 пункта.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Политика
Спикером парламента Украины стал Дмитрий Разумков
Соратник президента Украины Владимира Зеленского и глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, как и ожидалось, возглавил Верховную раду.
Росбалт 09:17
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке
Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
РИА Новости 11:16
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Здоровье
Эти растения помогут снизить стресс не хуже лекарств
Московский Комсомолец 11:01
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Зурабишвили обвинила Россию в «ежедневных провокациях»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на международном форуме MEDEF во Франции, обвинила Россию в «игре на нервах Грузии и ежедневных провокациях».
Дума ТВ 10:39
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации
Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
Вести.Ru 11:43
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Экономика
Когда не хватает воды: чистая прибыль «РусГидро» упала на 23,8%
Чистая прибыль «РусГидро» в прошедшем полугодии сократилась на 23,8% и составила ₽29,3 млрд, следует из представленного финансового отчета.
РБК 10:30
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Политика
Кандидат в премьеры Украины пообещал добиваться роста ВВП страны на 5%
Кандидат на пост премьера Украины от президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук заявил о новой задаче перед камбином.
Взгляд.ру 10:19
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости 10:29
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Политика
Осипов отчитался Путину о восстановлении объектов после пожаров в срок
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с президентом России Владимиром Путины отчитался о ходе восстановления работ после апрельских пожаров и заявил, что все работы идут в срок, который определил глава государства, сообщается 29 августа на сайте Кремля.
Чита.Ру 07:24
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Авто
Mazda отзывает в России кроссоверы Mazda CX-5
Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, компания ООО «Мазда Мотор РУС» проведет отзывную кампанию, которая затронет 92 кроссовера Mazda CX-5.
SpeedMe 06:14
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Футбол
В Чехии сообщили о переходе в «Спартак» полузащитника «Славии» Крала
Опорный полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщают чешские СМИ.
Sport24.ru 11:39