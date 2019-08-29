Финансы
ПРАЙМИндекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше психологической отметки в 2700 пунктов впервые с 9 августа, отыгрывая локальные истории и улучшение настроений инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Общество
Беглова официально спросили о его московской квартире
Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
В Кремле приветствуют нормализацию отношений РФ и Украины
В Кремле приветствуют нормализацию отношений РФ и Украины и все, что нужно сделать для этой нормализации.
ФАН 05:45
Политика
Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.
Газета.Ru 08:07
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды
Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.
Аргументы и Факты 27 августа в 11:54
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Здоровье
Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия
В Турции умерла российская девочка
Rambler News Service вчера в 10:31
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
РИА Новости 05:47
Футбол
Ван де Бек останется в «Аяксе» и не перейдет в «Реал»
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс на открытии стадиона имени Йохана Кройфа в Барселоне прокомментировал будущее в каталонской команде бывшего игрока амстердамцев Френки де Йонга, а также сообщил, что полузащитник Донни ван де Бек не покинет «Аякс» в этом году.
Матч ТВ 07:34
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг за часть 2017 и 2018 год, сумма составит более 54 миллиона евро, говорится в размещенном на официальном интернет - портале правовой информации распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Газета.Ru 07:38
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Общество
Москвичей по смс призывают прийти на концерт Бузовой вместо митинга 31 августа
Власти Москвы рассылают горожанам смс-сообщения с приглашением на фестиваль "РRОлето" на проспекте Сахарова.
Собеседник 08:26
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
REGNUM 06:47
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
РИА Новости 07:14
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору
Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 02:54
Политика
Зеленский выбрал министра обороны и иностранных дел Украины
На пост министра иностранных дел президент Украины предложил политика Вадима Пристайко.
Газета.Ru 08:11
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30