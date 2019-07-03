Акции «Газпрома» прибавили 2%, бумаги «Татнефти» выросли на 1,3%. Инвесторы начали покупать акции золотодобывающих компаний, реагируя на возобновление роста в золоте, сообщил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Индекс Мосбиржи оказался на новом максимуме благодаря нефти и золоту

Политика В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады "Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.

Здоровье Медкомиссия для водителей станет дороже и дольше Медицинская комиссия для водителей подорожает, а ее прохождение станет дольше, сообщает DEITA.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.

Политика Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Авто Продажи Ford в июне в России выросли на 43% Продажи американской компании на российском рынке в прошлом месяце выросли на 43% и составили 6 146 новых автомобилей.

Наука На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.

Наука Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах касательно глобальных изменений климата Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах о глобальных изменениях климата на планете.

Происшествия В Екатеринбурге пожилая женщина угрожала взорвать жилой дом Жительница района Южного автовокзала в Екатеринбурге угрожала взорвать жилой дом, полиция ведет проверку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Общество В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.

Шоу-бизнес Алибасов: меня спас кран с водой Ранее News.ru писал, что отравление Алибасова было подтверждено специалистами ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России».

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Здоровье Будем здоровы (экс-Мединфо): По данным эпидемиологических исследований, питание женщин в нашей стране нельзя назвать сбалансированным Научные сотрудники и профессора Института питания рассказывают об особенностях питания женщин в период беременности и кормления грудью, а также о питании детей первых трех лет жизни.

Общество В России изменились правила работы нотариусов Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.

Авто Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.

Спорт Кубанский дзюдоист взял «золото» на Всемирной Универсиаде в Италии Как рассказал президент краевой федерации самбо и дзюдо Рудольф Бабоян, впереди у спортсмена на Универсиаде в Неаполе еще несколько выступлений - в абсолютной категории и командном турнире стенка на стенку.

Экономика Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.