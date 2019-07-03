Финансы
Индекс Мосбиржи оказался на новом максимуме благодаря нефти и золотуРБК 03 июля в 14:02
Акции «Газпрома» прибавили 2%, бумаги «Татнефти» выросли на 1,3%. Инвесторы начали покупать акции золотодобывающих компаний, реагируя на возобновление роста в золоте, сообщил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
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