Финансы
Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала октябряВедомости 11:50
Индекс РТС, отражающий цену акций в долларах, увеличился на 1,67%, превысив 1176,4 пункта также впервые с начала октября прошлого года. Среди крупнейших российских эмитентов подорожали акции Сбербанка (на 2,5%), «Газпрома» (+1,34%), «Лукойла» (+0,17%).
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