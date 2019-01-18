Финансы
Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала октябряВедомости вчера в 11:50
Индекс РТС, отражающий цену акций в долларах, увеличился на 1,67%, превысив 1176,4 пункта также впервые с начала октября прошлого года. Среди крупнейших российских эмитентов подорожали акции Сбербанка (на 2,5%), «Газпрома» (+1,34%), «Лукойла» (+0,17%).
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Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с начала октября на внешнем оптимизме
Финмаркетвчера в 11:28
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
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