Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 06:47
Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой, причем рублевый индекс МосБиржи, один из ведущих индикаторов, сумел преодолеть психологический рубеж в 2600 пунктов и обновить исторический максимум.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Космос
В Швеции на фото попал поднимающийся к небу загадочный столб света
Обновлено 19 мая в 06:09
Политика
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не собираются воевать с Ираном
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации
Сайт президента Украины опубликовал указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана глава своей администрации.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710
Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Политика
США могут ввести санкции против «Северного потока-2»
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что его страна планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 03:14
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Игры
Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Renault Megane RS побил рекорд Нюрбургринга
Стоит отметить, что актуальное поколение хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R на днях установило новый рекорд трассы Нюрбургринга — автомобиль прошел круг за 7 минут 40,100 секунды, что на 4,0 секунды быстрее достижения Honda Civic Type R.
Обновлено в 06:27
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Общество
Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.
Обновлено в 19:08
Политика
Полпред Меняйло раскритиковал главу Хакасии за расточительство
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова за чрезмерные расходы на нужды правительства региона.
Обновлено в 15:14
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью
Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Политика
Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию
Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56