Финансы

Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 06:47

Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой, причем рублевый индекс МосБиржи, один из ведущих индикаторов, сумел преодолеть психологический рубеж в 2600 пунктов и обновить исторический максимум.
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Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2600 пунктов

RT на русском11:22

Побит исторический рекорд индекса Мосбиржи

Газета.Ru05:20

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

РБК05:39

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАСС05:36

Российский рынок акций установил исторический рекорд

Ведомости05:29

«Газпром» вытолкнул рынок акций РФ на рекорд - выше 2600 по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ08:27

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»

Интерфакс05:41
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Космос

В Швеции на фото попал поднимающийся к небу загадочный столб света

Обновлено 19 мая в 06:09
Политика

Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что США не собираются воевать с Ираном

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.
Обновлено в 16:29
Общество

Цветочное шоу в Челси сопровождается фестивалями по всему Лондону

Обновлено в 19:04
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Политика

Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации

Сайт президента Украины опубликовал указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана глава своей администрации.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Обновлено в 15:51
Гаджеты

HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710

Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
Гаджеты

Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro

Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Политика

США могут ввести санкции против «Северного потока-2»

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что его страна планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 03:14
Политика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Игры

Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Обновлено в 08:11
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Авто

Renault Megane RS побил рекорд Нюрбургринга

Стоит отметить, что актуальное поколение хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R на днях установило новый рекорд трассы Нюрбургринга — автомобиль прошел круг за 7 минут 40,100 секунды, что на 4,0 секунды быстрее достижения Honda Civic Type R.
Обновлено в 06:27
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено в 09:40
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Общество

Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске

В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.
Обновлено в 19:08
Политика

Полпред Меняйло раскритиковал главу Хакасии за расточительство

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова за чрезмерные расходы на нужды правительства региона.
Обновлено в 15:14
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью

Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия

Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Политика

Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию

Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
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