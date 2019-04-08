Финансы
Российский рынок акций обновил исторический максимумВедомости 04:42
В понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достигал нового исторического максимума: к 10.16 мск он вырос до рекордных 2555,12 пункта (п.). Предыдущий рекорд был поставлен 6 февраля – 2551,97 п. К 11.00 мск индекс скорректировался до 2550,68 п. (+0,38% к закрытию пятницы).
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