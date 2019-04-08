Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВести.Ru 03:32
Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента). Предыдущий максимум был зафиксирован 6 февраля — 2551,97 пункт.
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Наука
Лекарство от проказы борется с раковыми клетками
Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
Обновлено в 00:44
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Происшествия
Амурчане сообщают о нападении медведя на турбазе около Благовещенска
Как сообщила корреспонденту «Порт Амура» специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека, в полицию вызов по поводу нападения медведя на турбазе сегодня поступал.
Обновлено в 05:14
Наука
Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса
Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Генерал-майор ЦВО сравнил екатеринбургские дороги с сирийскими
Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский ответил на обвинение властей Екатеринбурга в порче техникой дорог и площадей.
Обновлено в 07:44
Политика
Япония продлила на два года санкции в отношении КНДР
Правительство Японии во вторник приняло решение продлить на два года односторонние санкции в отношении КНДР, срок действия которых истекает 13 апреля.
Обновлено в 20:28
Политика
Петр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 20:49
Экономика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Общество
Родители отравившихся в московских школах детей подали новый иск
Первый коллективный иск по поводу массового отравления детей в школах и детсадах Москвы был подан 28 февраля, ответчиком по нему также выступал поставщик продуктов комбинату «Конкорд» Евгения Пригожина, а истцами являлись 16 человек.
Обновлено в 21:45
Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Норму учебной нагрузки могут установить для школьников в России
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к Роспортребнадзору с инициативой разработать нормы максимальной учебной нагрузки в сутки для школьников.
Обновлено в 01:17
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58
Общество
Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину
Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено в 15:52
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Политика
Демократ Эрик Суолуэлл намерен баллотироваться в президенты США
Конгрессмен от американского штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл заявил о намерении баллотироваться в президенты США.
Обновлено в 20:54
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08