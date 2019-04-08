Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВести.Ru 03:32

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Политика США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Происшествия Амурчане сообщают о нападении медведя на турбазе около Благовещенска Как сообщила корреспонденту «Порт Амура» специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека, в полицию вызов по поводу нападения медведя на турбазе сегодня поступал.

Наука Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Транспорт Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).

Армия и оружие Генерал-майор ЦВО сравнил екатеринбургские дороги с сирийскими Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский ответил на обвинение властей Екатеринбурга в порче техникой дорог и площадей.

Политика Япония продлила на два года санкции в отношении КНДР Правительство Японии во вторник приняло решение продлить на два года односторонние санкции в отношении КНДР, срок действия которых истекает 13 апреля.

Политика Петр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.

Экономика Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Армия и оружие В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров» В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Общество В России может быть введен налог на весельные лодки Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Общество Родители отравившихся в московских школах детей подали новый иск Первый коллективный иск по поводу массового отравления детей в школах и детсадах Москвы был подан 28 февраля, ответчиком по нему также выступал поставщик продуктов комбинату «Конкорд» Евгения Пригожина, а истцами являлись 16 человек.

Экономика Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Общество Норму учебной нагрузки могут установить для школьников в России Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к Роспортребнадзору с инициативой разработать нормы максимальной учебной нагрузки в сутки для школьников.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Здоровье Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.

Общество Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

Политика Демократ Эрик Суолуэлл намерен баллотироваться в президенты США Конгрессмен от американского штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл заявил о намерении баллотироваться в президенты США.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.