Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВести.Ru вчера в 03:32
Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента). Предыдущий максимум был зафиксирован 6 февраля — 2551,97 пункт.
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Футбол
Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
"Челси" на своем поле одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено вчера в 18:59
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
Обновлено вчера в 11:11
Технологии
В Перу запускают систему блокировки мобильных телефонов в случае их кражи
Перу сделало серьезный шаг в борьбе с кражей смартфонов, введя регистрацию мобильных устройств по номеру IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), следует из сообщения министерства внутренних дел страны.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями
По данным компании, на российском заводе Mercedes-Benz будет производиться сварка, покраска, сборка и установка различных комплектующих.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи
США запретили въезд в страну 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину
Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Удар ультразвуком по почкам поможет победить гипертонию
Речь идёт о воздействии звуковыми волнами на нервы почек, чтобы те перестали передавать сигналы мозгу, провоцирующие повышенное давление.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Стала известна причина пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске
Стала известна возможная причина пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Стала известна стоимость дебатов Зеленского и Порошенко
Стоимость дебатов действующего главы Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, по предварительным данным, составит порядка 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено 07 апреля в 17:14
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
«Будем жить в палатках на Площади 1905 года»: жители Цыганского поселка — о будущем сносе домов
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными
По данным БКИ ОКБ, за 11 месяцев 2018 года средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечного, составлял около 544 тыс. руб. Летом 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор видит значительный рост количества схем, при которых увеличение потребительского кредитования связано со взлетом высокорисковой ипотеки.
Обновлено вчера в 17:58
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Гаджеты
Компания Huawei готовится к анонсу смартфона Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено 07 апреля в 04:11
Авто
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Саша Черно: «Не о такой жизни я мечтала»
Звезды «ДОМа-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян со дня свадьбы не могут найти общий язык.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено вчера в 02:00