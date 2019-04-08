Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВести.Ru 03:32
Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента). Предыдущий максимум был зафиксирован 6 февраля — 2551,97 пункт.
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Происшествия
Станцию метро «Приморская» закрыли из-за бесхоза
В понедельник, 8 апреля, станцию метро "Приморская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Политика
Авторы сериала «Слуга народа» извинились за реплики героя Зеленского
За слова персонажа Владимира Зеленского в сериале «Слуга народа-3» извинились его создатели.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя
Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
Обновлено в 12:30
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено в 06:22
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Экономика
Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года
По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Наука
Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом
Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Три ленинградца пострадали от клещей
Пока что от разносчиков инфекций пострадали три человека – двое из них живут в Лужском районе и еще один в Сланцевском, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора Ленинградской области.
Обновлено в 15:31
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID
На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Кети Топурия снова встречается с Гуфом
Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Авто
Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Общество
Население Москвы в кварталах реновации вырастет в три раза
Московские власти вынесли на публичные слушания проекты планировки территорий шести микрорайонов и кварталов, где планируется возвести новые дома по программе реновации.
Обновлено в 13:55
Общество
В Словакии запретят выступления животных в цирках
Власти Словакии запретили использовать диких животных в цирковых или рекламных шоу, а также их дрессировку с использованием предметов или веществ, которые могут причинить боль.
Обновлено в 14:38
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13