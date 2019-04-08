Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВести.Ru вчера в 03:32
Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента). Предыдущий максимум был зафиксирован 6 февраля — 2551,97 пункт.
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Энергетика
Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США
Падение цен на нефть ниже 40 долларов за баррель сделает добычу нефти в США нерентабельной, заявил президент России Владимир Путин на Международном Арктическом форуме.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева
Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:48
Политика
Замминистра внутренней безопасности США подала в отставку
"Исполняющая обязанности заместителя министра Клэр Глэйди подала президенту прошение об отставке с завтрашнего дня", - написала она в своем Twitter.
Обновлено в 19:58
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Наука
Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Учёные из США выяснили, что с неизбежными возрастными изменениями мозга помогает бороться свежий чеснок.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта
Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Экономика
Правила работы для пивоваров могут ужесточиться
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Кино
Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе
Звезда сериала "Игра престолов" Хафтор Юлиус Бьернсон вновь признан самым сильным человеком Европы.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Театры
Умер украинский актер Петр Бенюк
Как сообщил в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове, он умер 9 апреля.
Обновлено в 20:47
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено в 14:00
Политика
Порошенко объявил себя русскоязычным
Порошенко подчеркнул, что «это абсолютно нормально для европейской страны» - «не бороться за право не знать язык».
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная Организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран находить педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено в 21:05
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено в 09:14
Общество
Главная покупка в жизни человека: какая квартира нужна именно вам?
Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос о покупке новой квартиры.
Обновлено в 19:15
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 20:20
Космос
Российские инженеры предлагают создать на МКС «ванную комнату»
Обновлено в 20:33
Культура
Концерт Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки
В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019.
Обновлено в 08:23
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика
В России появятся генетические паспорта
У россиян могут появиться генетические паспорта уже к 2025 году.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15