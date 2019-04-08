Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВести.Ru вчера в 03:32

Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента). Предыдущий максимум был зафиксирован 6 февраля — 2551,97 пункт.
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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:20

Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС - на 0,66%

Финмаркет12:04

Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ13:44

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

Газета.Ru03:33

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи вторые торги подряд

Интерфакс12:27

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАССвчера в 03:44

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Коммерсантъвчера в 04:35
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Спорт

Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ

Обновлено в 13:19
Энергетика

Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США

Падение цен на нефть ниже 40 долларов за баррель сделает добычу нефти в США нерентабельной, заявил президент России Владимир Путин на Международном Арктическом форуме.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Происшествия

Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева

Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:48
Политика

Замминистра внутренней безопасности США подала в отставку

"Исполняющая обязанности заместителя министра Клэр Глэйди подала президенту прошение об отставке с завтрашнего дня", - написала она в своем Twitter.
Обновлено в 19:58
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Наука

Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Учёные из США выяснили, что с неизбежными возрастными изменениями мозга помогает бороться свежий чеснок.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта

Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Экономика

Правила работы для пивоваров могут ужесточиться

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Кино

Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе

Звезда сериала "Игра престолов" Хафтор Юлиус Бьернсон вновь признан самым сильным человеком Европы.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Театры

Умер украинский актер Петр Бенюк

Как сообщил в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове, он умер 9 апреля.
Обновлено в 20:47
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено в 14:00
Политика

Порошенко объявил себя русскоязычным

Порошенко подчеркнул, что «это абсолютно нормально для европейской страны» - «не бороться за право не знать язык».
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России

Американская неправительственная Организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран находить педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено в 21:05
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено в 09:14
Общество

Главная покупка в жизни человека: какая квартира нужна именно вам?

Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос о покупке новой квартиры.
Обновлено в 19:15
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 20:20
Космос

Российские инженеры предлагают создать на МКС «ванную комнату»

Обновлено в 20:33
Культура

Концерт Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки

В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019.
Обновлено в 08:23
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика

В России появятся генетические паспорта

У россиян могут появиться генетические паспорта уже к 2025 году.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А

Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
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