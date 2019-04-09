Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВести.Ru 08 апреля в 03:32

Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента). Предыдущий максимум был зафиксирован 6 февраля — 2551,97 пункт.
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Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ08 апреля в 04:35
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Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном

Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
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В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Меркель забыла встретить Мэй в Берлине

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Происшествия

В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией

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Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
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В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

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Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам

Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Общество

В День космонавтики ВДНХ смогут бесплатно посетить Гагарины и Леоновы

Обновлено в 01:48
Гаджеты

Аpple W.A.L.T прототип телефона 1993 года

Австралийский лидер iPhone Сонни Диксона выложил видео прототип телефона Apple W.A.L.T или Wizzy Active Lifestyle Telephone 1993 года.
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Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Светланы Лободы Евангелина. Девочке исполнилось восемь лет.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
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Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 00:33
Космос

SpaceX на сутки перенесла первый коммерческий запуск Falcon Heavy

SpaceX Илона Маска на своей странице в Twitter объявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy на среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 12:02
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Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что пока не ведет переговоров о работе, хотя готов продолжить карьеру не только в Италии.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
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Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
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В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

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Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
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Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
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В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
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