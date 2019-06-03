Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
Атомные подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений
Отрабатывая плановые учения в зимних условиях, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегические субмарины проекта 667БДРМ выполнили всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 10:14
Космос
Робот Федор не войдет в отряд космонавтов в полете на МКС
Обновлено в 09:06
Здоровье
В России за пять лет от отравления алкоголем умерли 78 тыс. человек
"За период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случаев - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
В Марокко задержали трех подозреваемых в подготовке теракта
Правоохранительные органы Марокко задержали трех человек, подозреваемых в терроризме. Об этом 3 июня сообщает Al Arabia.
Обновлено в 08:07
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими.
Обновлено в 01:45
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 10:20
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России особую спецверсию
Седан Hyundai Solaris Super Series получил особый шильдик Super Series.
Обновлено в 09:52
Общество
Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ
Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Экономика
Акции «Газпрома» обновили максимум за 11 лет
Акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились.
Обновлено в 07:27
Технологии
Обнаружены подлинные артефакты графа Дракулы
Болгарские археологи при проведении раскопок в крепости Свиштов обнаружили артефакты, относящиеся к периоду завоевания этого города войском графа Влада III Цепеша, более известного как граф Дракула.
Обновлено в 09:00
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Политика
Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком
По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Обновлено в 03:41
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Общество
Из-за умных студентов в тюменском вузе сократили стипендии на 30%
По информации представителей университета, причиной стало большое количество умных студентов.
Обновлено в 06:16