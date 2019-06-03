Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
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«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Коммерсантъ07:59

Май признали самым плохим месяцем для инвестирования

News.ru09:35

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК06:08

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Российская газета05:46

Индекс МосБиржи впервые в истории пробил вверх рубеж в 2700 пунктов

Росбалт06:28

Акции «Газпрома» обновили максимум с апреля 2011 года

ТАСС06:00

Взлет акций «Газпрома» превысил 10%

Интерфакс05:51
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

Атомные подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений

Отрабатывая плановые учения в зимних условиях, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегические субмарины проекта 667БДРМ выполнили всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 10:14
Космос

Робот Федор не войдет в отряд космонавтов в полете на МКС

Обновлено в 09:06
Политика

В Минобороны прокомментировали снос памятника Жукову в Харькове

Обновлено в 10:25
Здоровье

В России за пять лет от отравления алкоголем умерли 78 тыс. человек

"За период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случаев - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

В Марокко задержали трех подозреваемых в подготовке теракта

Правоохранительные органы Марокко задержали трех человек, подозреваемых в терроризме. Об этом 3 июня сообщает Al Arabia.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено в 08:24
Общество

В «китовую тюрьму» в Приморье начали водить детей на экскурсии

Обновлено в 05:34
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими.
Обновлено в 01:45
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 10:20
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России особую спецверсию

Седан Hyundai Solaris Super Series получил особый шильдик Super Series.
Обновлено в 09:52
Общество

Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ

Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Экономика

Акции «Газпрома» обновили максимум за 11 лет

Акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились.
Обновлено в 07:27
Технологии

Обнаружены подлинные артефакты графа Дракулы

Болгарские археологи при проведении раскопок в крепости Свиштов обнаружили артефакты, относящиеся к периоду завоевания этого города войском графа Влада III Цепеша, более известного как граф Дракула.
Обновлено в 09:00
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 10:17
Кино

Братья Руссо займутся адаптацией Magic: The Gathering для Netflix

Обновлено в 09:44
Политика

Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком

По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Общество

Воронежскую область отключают от аналогового телевещания

Обновлено в 03:41
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Общество

Из-за умных студентов в тюменском вузе сократили стипендии на 30%

По информации представителей университета, причиной стало большое количество умных студентов.
Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
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