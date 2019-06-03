Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
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Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией в России
«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Политика
Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Экономика
Сбербанк и Александр Мамут назначили гендиректора Rambler Group
В апреле стороны объявили, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group и получает в компании 46,5%, столько же остается у Александра Мамута, оставшиеся 7% получает Era Capital Екатерины Лапшиной.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Обновлено вчера в 01:58
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата
Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, пишет портал ТСН.ua.
Обновлено в 09:45
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Политика
В Верховную раду проходят 4 партии
Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», говорится в материалах исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Обновлено в 07:38
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Космос
В «Роскосмосе» отказались создавать женский отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник, 3 июня, директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:22
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Дочка Кайли Дженнер была экстренно госпитализирована
Как сообщила 21-летняя Кайли Дженнер, ей пришлось пережить на днях настоящее потрясение.
Обновлено в 10:45
Общество
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29