Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
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Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Российская газета05:46

Индекс МосБиржи впервые в истории пробил вверх рубеж в 2700 пунктов

Росбалт06:28

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК06:08

«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Коммерсантъ07:59

Индекс ММВБ обновил исторический рекорд

ФАН05:38

Акции «Газпрома» обновили максимум с апреля 2011 года

ТАСС06:00

Взлет акций «Газпрома» превысил 10%

Интерфакс05:51
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Политика

Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Экономика

Сбербанк и Александр Мамут назначили гендиректора Rambler Group

В апреле стороны объявили, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group и получает в компании 46,5%, столько же остается у Александра Мамута, оставшиеся 7% получает Era Capital Екатерины Лапшиной.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Футбол

Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Опубликовано видео удара Израиля по Сирии

Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Обновлено вчера в 01:58
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, пишет портал ТСН.ua.
Обновлено в 09:45
Авто

Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч

Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Политика

В Верховную раду проходят 4 партии

Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», говорится в материалах исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Обновлено в 07:38
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Космос

В «Роскосмосе» отказались создавать женский отряд космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник, 3 июня, директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:22
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Дочка Кайли Дженнер была экстренно госпитализирована

Как сообщила 21-летняя Кайли Дженнер, ей пришлось пережить на днях настоящее потрясение.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Склад в гараже: ФСБ нашла в частном доме в Симферополе арсенал оружия

Обновлено в 10:14
Общество

Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников

Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.
Обновлено в 10:55
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено в 08:24
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
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