Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.

Армия и оружие Россия отправит миротворцев в ЦАР Тридцать российских военных могут в ближайшее время отправиться в миссию ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Технологии В «Роскосмосе» отказались создавать женский отряд космонавтов Госкорпорация «Роскосмос» не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник, 3 июня, директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов улетел на отдых с дочкой Ангелиной Ещё полгода назад бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко рьяно судилась с футболистом.

Политика Зеленский назначил пресс-секретаря Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель.

Авто Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.

Политика Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.

Шоу-бизнес Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».

Наука Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем Американские физики впервые получили стабильный пучок плазмы, объем которого пронизан магнитным полем напряженностью порядка ста миллионов гаусс.

Шоу-бизнес Алёна Водонаева наврала про мужа Водонаева подтвердила, что официально супругов разведут в июне 2019 года.

Общество Умер скульптор Владимир Горевой Академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.

Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте.

Происшествия Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Экономика С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4% С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут в общей сложности на 0,4% вместо 4,3%. Об этом в понедельник на совещании в Смольном заявил вице-губернатор города Максим Шаскольский.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Технологии Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.

Политика Директор «Левада-Центра» назвал нонсенсом подписание Медведевым методички для подсчета коррупции Директор «Левада-Центра» Лев Гудков раскритиковал в беседе с корреспондентом Daily Storm подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления правительства с рекомендациями для социологов, как проводить исследования о коррупции.

Общество Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей «Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.

Политика В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.

Политика Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана Сегодня, 3 июня, Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопросы развития сотрудничества России и Азербайджана.