Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
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Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Россия отправит миротворцев в ЦАР
Тридцать российских военных могут в ближайшее время отправиться в миссию ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Обновлено в 06:49
Технологии
В «Роскосмосе» отказались создавать женский отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник, 3 июня, директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:22
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов улетел на отдых с дочкой Ангелиной
Ещё полгода назад бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко рьяно судилась с футболистом.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 08:50
Авто
Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq
Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
Обновлено в 05:29
Политика
Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Наука
Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем
Американские физики впервые получили стабильный пучок плазмы, объем которого пронизан магнитным полем напряженностью порядка ста миллионов гаусс.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Алёна Водонаева наврала про мужа
Водонаева подтвердила, что официально супругов разведут в июне 2019 года.
Обновлено в 07:38
Общество
Умер скульптор Владимир Горевой
Академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.
Обновлено в 07:41
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%
С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут в общей сложности на 0,4% вместо 4,3%. Об этом в понедельник на совещании в Смольном заявил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Обновлено в 06:19
Технологии
Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС
Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Политика
Директор «Левада-Центра» назвал нонсенсом подписание Медведевым методички для подсчета коррупции
Директор «Левада-Центра» Лев Гудков раскритиковал в беседе с корреспондентом Daily Storm подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления правительства с рекомендациями для социологов, как проводить исследования о коррупции.
Обновлено в 07:06
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Политика
В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН
Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Политика
Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана
Сегодня, 3 июня, Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопросы развития сотрудничества России и Азербайджана.
Обновлено в 06:58
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45