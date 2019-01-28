Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВести.Ru 02:40
Утром в понедельник индекс Мосбиржи — один из основных российских фондовых индикаторов превысил психологический рубеж 2500 пунктов, обновив исторический максимум на фоне новостей о том, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски.
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Происшествия
Подозреваемый в похищении картины Куинджи задержан
Обновлено в 00:10
Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Обновлено вчера в 21:40
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Обновлено в 01:00
Происшествия
Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега
Обновлено в 03:18
Авто
Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега
Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".
Обновлено в 03:07
Авто
Nissan поднял цены на свои кроссоверы
Обновленный кроссовер Nissan Terrano, поступивший в продажу в ноябре прошлого года подорожал на 41-61 тысячу рублей и обойдется покупателям по цене от 1 021 000 рублей, а модель 2018 года прибавила в цене 17-22 тысячи рублей, и ее стоимость начинается с отметки в 997 000 рублей.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
В Воронежской области обрушилась кровля детского сада
В городе Поворино Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада, сообщил РИА Новости представитель районной службы ГО и ЧС.
Обновлено в 04:15
Кино
Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США
Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Транспорт
«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года
Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Гаджеты
Samsung откажется от пластика в упаковке устройств
Обновлено в 05:10
Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Во время мощного снегопада в Москве выпало 40% месячной нормы осадков
В Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков, рассказал в понедельник, 28 января, специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:01
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter
Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.
Обновлено в 05:03
Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Обновлено в 02:26
Общество
«Росконтроль» проверил баклажанную икру
В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет
Обновлено в 05:00
Происшествия
Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло
Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада
Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт
Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят
Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия
На алтайского депутата завели дело после избиения женщин и подростка
На Алтае в отношении заместителя председателя Чемальского райсовета депутата Юрия Корнеева возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:07
Наука
Сибирские ученые научились выращивать мини-мозги
Обновлено в 01:45
Общество
«Метрострой» получил шесть исков от «Водоканала» и частных компаний
Общая сумма исков составляет более 20 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Сломанный вентиль на баллоне привел к взрыву газа в кафе под Саратовом
Обновлено в 04:18
Авто
Chevrolet выпустил специальную серию Corvette Drivers Series Edition
Во время гонки Rolex Daytona 24 Hours на минувших выходных, Chevrolet, помимо участия в гонке представил четыре Corvette Drivers - автомобили специальной серии, посвященной автоспорту.
Обновлено в 04:27