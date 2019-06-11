Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВедомости 06:19

Индекс Мосбиржи во вторник, 11 июня, впервые в истории преодолел отметку в 2750 пунктов. На открытии торгов индекс снижался следом за котировками Сбербанка (вес обыкновенных акций в индексе достигает 15,04%), но затем отыграл потери. К 12.55 мск индекс вырос до 2759,57 п. – новый рекорд.
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