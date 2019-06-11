Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВедомости 06:19
Индекс Мосбиржи во вторник, 11 июня, впервые в истории преодолел отметку в 2750 пунктов. На открытии торгов индекс снижался следом за котировками Сбербанка (вес обыкновенных акций в индексе достигает 15,04%), но затем отыграл потери. К 12.55 мск индекс вырос до 2759,57 п. – новый рекорд.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
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Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
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Хоккей
Берюбе: Барбашёв — самый жёсткий игрок в атаке «Сент-Луиса»
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от возвращения Ивана Барбашёва в состав на решающий матч финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-3).
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Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
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Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
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Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
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Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
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До 1 июля этого года кредитные комитеты в банках должен пройти большой объем жилых проектов, что является значительной проблемой, учитывая ограниченные сроки, рассказал заммэра Мосуквы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин на всероссийском совещании по долевому строительству.
Обновлено в 04:27
Кино
Дени Вильнёв поставит пилотный эпизод сериала «Дюна: Сестричество»
Режиссер полнометражной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» Дени Вильнёв поможет с запуском сериала-спин-оффа «Дюна: Сестричество» (Dune: The Sisterhood) и поставит пилотный эпизод проекта.
Обновлено в 03:08
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
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Мальчик растолстел в полтора раза ради спасения отца
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NGC 7773 – прекрасный пример спиральной галактики с перемычкой («баром») из ярких звезд.
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Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
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Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов назвал два фактора, мешающие росту доходов Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:24
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
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Sony разрабатывает новую Xperia с шестью задними камерами
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Шоу-бизнес
Федор Бондарчук не смог поддержать Паулину Андрееву на ее премьере
Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хоть в Сочи он тоже прилетел.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14
Игры
Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion
В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.
Обновлено вчера в 21:55