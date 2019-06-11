Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВедомости 06:19

Индекс Мосбиржи во вторник, 11 июня, впервые в истории преодолел отметку в 2750 пунктов. На открытии торгов индекс снижался следом за котировками Сбербанка (вес обыкновенных акций в индексе достигает 15,04%), но затем отыграл потери. К 12.55 мск индекс вырос до 2759,57 п. – новый рекорд.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

Космос «Хаббл» сфотографировал спиральную галактику с перемычкой NGC 7773 NGC 7773 – прекрасный пример спиральной галактики с перемычкой («баром») из ярких звезд.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Экономика Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

Общество Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Кино Фильм финалистки «Голоса» Ян Гэ открыл «Кинотавр» Фильм режиссера и финалистки шоу «Голос» Ян Гэ «Троица» открыл конкурсную программу российского открытого кинофестиваля «Кинотавр».

Политика В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова 12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Спорт IBU определился с датами ближайших чемпионатов мира Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) определился с датами проведения чемпионатов мира 2021 и 2023 годов.

Экономика ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.