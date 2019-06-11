Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумВедомости 06:19
Индекс Мосбиржи во вторник, 11 июня, впервые в истории преодолел отметку в 2750 пунктов. На открытии торгов индекс снижался следом за котировками Сбербанка (вес обыкновенных акций в индексе достигает 15,04%), но затем отыграл потери. К 12.55 мск индекс вырос до 2759,57 п. – новый рекорд.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
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Обновлено в 10:53
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