Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимумКоммерсантъ 03:39
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум. По состоянию на 10:29 индекс увеличился на 0,50%, до 2553,57 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,45%, до 1231,38 пунктов.
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Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
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Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
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В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
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СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского
Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
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Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Румменигге покинет «Баварию» в 2021 году. Его может сменить Оливер Кан
Карл-Хайнц Румменигге заявил, что уйдет с поста председателя совета директоров «Баварии» по окончании сезона-2020/21.
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Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
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Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
Обновлено в 04:49