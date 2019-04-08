Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумРоссийская газета 04:46

Российский рынок акций впервые с 6 февраля поднялся выше уровня в 2551,97 пункта. На 10:08 индекс Мосбиржи поднялся до отметки в 2553 пункта, обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся до 1232 пунктов.
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