Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумРоссийская газета 04:46
Российский рынок акций впервые с 6 февраля поднялся выше уровня в 2551,97 пункта. На 10:08 индекс Мосбиржи поднялся до отметки в 2553 пункта, обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся до 1232 пунктов.
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Ученые выяснили, что окружающий мир человека — иллюзия
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Полностью беспроводные наушники-вкладыши Nubia Pods оценены в $120
Бренд Nubia, принадлежащий компании ZTE, 10 апреля начнёт продажи полностью беспроводных наушников Nubia Pods, которые должны будут составить конкуренцию Apple AirPods.
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Авто
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В Кремле ожидают доклад от российского посла в Великобритании Александра Яковенко о его встрече с британцем Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери.
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Обновлено в 07:42
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Обновлено в 06:32
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под музыку Майкла Джексона
На зарубежных соревнованиях по фигурному катанию сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской запретили выступать под музыку Майкла Джексона.
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Германия убеждает ПАСЕ отменить санкции против России
Германия и раньше не скрывала своего отношения к санкциям против России, а накануне сессии это превратилось в настоящую целенаправленную кампанию.
Обновлено в 04:56