Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.

Транспорт Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.

Общество В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Музыка Архитекторы назвали лучший дом мира Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой» Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обозвал президента Украины Владимира Зеленского "невеждой".

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.

Общество Въезд в исторический центр Венеции сделают платным с 2020 года Въезд в исторический центр Венеции сделают платным с 1 января 2020 года.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.

Экономика Цены на мясо могут подскочить на 10% О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Политика Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Экономика Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.

Авто «Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России Список самых доступных автомобилей в России возглавила Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Экономика Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.

Общество Около 200 тысяч человек в России лишены водительских прав Начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова заявила, что количество водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, в 2010 году составляло 32 тысячи человек, а в 2018 году – 233 тысячи.

Гаджеты Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.

Общество Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Происшествия Движение по федеральной трассе открыли в Тулуне Во вторник, 2 июля, в Тулуне открыли движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обоих направлениях.

Политика Зеленский отправился с визитом в Канаду Президент Украины Зеленский в понедельник, 1 июля, улетел в Канаду, где будет находиться с визитом по 3 июля.