Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумRambler News Service вчера в 06:30
Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, превысив 2800 пунктов, свидетельствуют биржевые данные.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Кино
Назван лучший фильм 5-го Московского еврейского кинофестиваля
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Кузбасский полицейский погиб во время командировки в Чечне
1 июля во время командировки на Северном Кавказе погиб полицейский из Новокузнецка. Неизвестный нанёс стражу порядка смертельные ранения.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе
Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отогнала белого медведя веником
Сотрудница пригрозила медведю веником, однако не трогала зверя им. 1 июля на сайте столичной мэрии сообщили, что московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне "Фауна Китая".
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол
«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Россия предложила США обменять заключенных американцев на Ярошенко
Обменять заключенного в США российского летчика Константина Ярошенко на содержащихся в заключении в России американцев предложил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Политика
В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией
Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Интернет
Firefox продолжает терять пользовательскую аудиторию
Лидером на рынке десктопных браузеров на протяжении многих лет продолжает оставаться Google Chrome, рыночная доля которого в июне достигла внушительных 66,3 %. Вторую строчку в рейтинге по количеству аудитории удерживает (пока ещё) упомянутый выше Firefox, третью — Internet Explorer (7,3 %), на четвертой позиции с долей рынка 6 % фигурирует Edge.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
В России начали продавать паломнические туры на могилу Началовой
Как пояснил изданию «Дни.ру» представитель турагентства, которое взялось за организацию поездок, кроме могилы Началовой на Троекуровском кладбище Москвы паломнические группы смогут посетить несколько святых мест и поклониться мощам Матроны Московской.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя
Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова
Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты
Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов
Samsung опередили главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняли 30% рынка смартфонов в стране.
Обновлено вчера в 21:44
Космос
Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Обновлено вчера в 22:39