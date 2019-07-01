Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля
Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено вчера в 01:19
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя
Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт
Минтранс России разработал жесткие нормы для системы BlaBlaCar
Министерство транспорта хочет ввести жесткие правила для водителей систем типа BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на полицейских
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
Обновлено в 00:49
Космос
Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 06:36
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета
Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Употребление рыбы может вызвать инсульт
Обновлено в 01:26
Здоровье
В США женщина похудела на 270 килограммов
Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено вчера в 07:17
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
На Урале пропала девушка в купальнике и ветровке
Обновлено в 01:14
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено вчера в 02:31
Экономика
Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба
Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено вчера в 11:43