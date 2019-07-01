Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.

Происшествия Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.

Общество Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать Мэрия Москвы окончательно отказала в согласовании проведения марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Экономика Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».

Политика В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.

Энергетика Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

Общество Новостные агрегаторы могут обязать помечать материалы о запрещенных организациях Новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы авторы проекта считают «важнейшими участниками» информационного обмена в интернете за счет широкого охвата пользователей.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Технологии Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.

Кино Умер актер и режиссер Василий Панин Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Теннис Чакветадзе: обиднее поражения в карьере Шараповой не было Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала вылет Марии Шараповой с Уимблдона-2019.

Происшествия Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Общество Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.

Спорт Грузинских регбистов прогнали из московского клуба Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.

Экономика Группа компаний «Регион» купила страховое сообщество «Сургутнефтегаз» Группа компаний «Регион» приобрела 100% акций страховой компании «Сургутнефтегаз», сообщили РБК в пресс-службе последней.

Интернет Новую Windows 1.0 представила Microsoft Операционную систему Windows 1.0 представила компания Microsoft. Об этом сообщает Твиттер корпорации.

Происшествия Атака лопатой: в Якутии пьяный депутат избил полицейского Пьяный депутат Верхневилюйского района Якутии в селе Оросу избил лопатой сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) за требование перестать избивать сожительницу.

Общество Сервисы Kayak и Momondo не отображают отели в Крыму Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали отображать гостиницы в Крыму.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые снялась в нижнем белье после родов Певица Саша Савельева выложила в блоге свою фотографию в нижнем белье Calvin Klein, поверх которого накинут шерстяной кардиган.

Происшествия В Кентукки загорелся склад с бурбоном В американском штате Кентукки в округе Вудфорд горит склад компании Beam Suntory, заполненный примерно 45 тыс. баррелей бурбона.