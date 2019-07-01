Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумRambler News Service вчера в 06:30

Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, превысив 2800 пунктов, свидетельствуют биржевые данные.
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Рынок может продолжить восходящую динамику

Finam.Ru02:37

Снижение ставки Резервного банка Австралии может повысить интерес к рублю

ПРАЙМ02:51

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАССвчера в 06:37

Индекс Мосбиржи обновил рекорд

Взгляд.рувчера в 07:14

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

РБКвчера в 07:36

Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

Интерфаксвчера в 12:56

Российский рынок акций обновил исторический максимум на новостях с G20

DP.RUвчера в 06:49
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Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в России

В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.
Обновлено вчера в 01:47
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Общество

В нескольких горных районах Дагестана выпал снег

Снег выпал сразу в нескольких высокогорных районах Дагестана в понедельник из-за похолодания.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Политика

В Токио объяснили введение санкций против Сеула подрывом доверия

В правительстве Японии заявили, что Сеул причинил большой ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров в Южную Корею.
Обновлено в 01:22
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол

Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым

Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Авто

Названы самые доступные автомобили на российском рынке

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.
Обновлено в 01:39
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Общество

В Башкирии праздник «Торатау йыйыны» станет традиционным

В Башкортостане праздник «Торатау йыйыны» станет традиционным.
Обновлено в 01:19
Транспорт

Минтранс изменит правила регулирования совместных поездок

Ведомство намерено изменить правила совместных поездок, так называемого карпулинга, когда через определенный агрегатор водитель и пассажир, которым по пути, договариваются поехать вместе за обоюдно выгодную плату.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол

«Спартак» поздравил Бакаева с днем рождения

Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
Обновлено вчера в 07:13
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя

Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Общество

В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ

Работник, получающий зарплату ниже МРОТ, получает надбавку, дотягивающую ее до МРОТ.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
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