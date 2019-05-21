Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
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Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Футбол
Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»
Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Василевский защитит ворота сборной России в матче со Швецией
Основным вратарем предстоящего матча сборных России и Швеции станет Андрей Василевский, заявил главный тренер сборной Илья Воробьев.
Обновлено в 05:40
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Политика
Все фракции Рады согласились на досрочные выборы
Все фракции Верховной рады согласились принять участие в досрочных выборах в парламент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:06
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Российские младшеклассники отравились крысиным ядом
Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 01:55
Политика
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии
Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Здоровье
Названа основная причина болезней сердца у женщин
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Орбакайте поздравила старшего сына трогательным архивным видео
Орбакайте поздравила старшего сына трогательным архивным видео Сегодня Никита Пресняков празднует день рождения.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Известного телеведущего избили в Москве
Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Кино
Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам
Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Политика
Назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины
17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.
Обновлено в 06:51
Хоккей
Бусаров продолжит карьеру в московском «Динамо»
Нападающий Георгий Бусаров покидает уфимский "Салават Юлаев" и будет выступать за московское "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из Башкортостана.
Обновлено в 04:50
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»
"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00