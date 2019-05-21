Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
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Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2600 пунктов

RT на русском11:22

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Российская газета05:45

Побит исторический рекорд индекса Мосбиржи

Газета.Ru05:20

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

РБК05:39

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАСС05:36

Российский рынок акций установил исторический рекорд

Ведомости05:29

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»

Интерфакс05:41
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика

Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Магнитогорске горит цех пластиковых панелей

Пожар произошел в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске.
Обновлено в 11:03
Политика

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины пройдут 21 июля

Все фракции Рады Украины на встрече с Зеленскими согласились идти на досрочные выборы, приемлемая дата 21 июля - советник президента.
Обновлено в 06:52
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, который залез на Эйфелеву башню и просидел на высоте 300 метров в течение шести часов, оказался россиянином, сообщает радиостанция "Europe 1".
Обновлено в 11:28
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 выставили в интернете на продажу

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу в интернете. Объявление появилось на одном из популярных сервисов частных объявлений.
Обновлено в 02:03
Гаджеты

Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Сын Любови Полищук обнародовал редкие фото актрисы в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев забрал супругу с «фонарем» из санатория после потасовки

Обновлено в 03:15
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Политика

МИД Чехии поздравил взошедшего на престол Вестероса

Министерство иностранных дел Чешской республики поздравило Брана Старка с восшествием на престол Вестероса на своей официальной странице в фейсбуке.
Обновлено в 09:11
Политика

Воронеж посетит Дмитрий Медведев

Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Хоккей

СКА выменял у «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019

Напомним, что Кочетков стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
Обновлено в 11:42
Здоровье

В Госдуму внесли законопроект об учете медицинского спирта в ЕГАИС

Законопроект, которым предлагается обязать вносить в ЕГАИС информацию об обороте медицинского спирта, внесли в Государственную думу, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Экспертиза по делу сестер Хачатурян показала насилие отца

Обновлено в 08:52
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Общество

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Авто

Половина иномарок в России производится на трех автозаводах

Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Авто

Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e

В четырех европейских странах сегодня стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Покупатели могут выбрать модель в одном из 5 доступных цветов.
Обновлено в 05:16
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:32
Авто

В Сети появились рендеры третьего поколения BMW X6

У Mercedes GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe скоро появится новый конкурент.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
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