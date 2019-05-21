Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Магнитогорске горит цех пластиковых панелей
Пожар произошел в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске.
Обновлено в 11:03
Политика
Досрочные выборы в Верховную Раду Украины пройдут 21 июля
Все фракции Рады Украины на встрече с Зеленскими согласились идти на досрочные выборы, приемлемая дата 21 июля - советник президента.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, который залез на Эйфелеву башню и просидел на высоте 300 метров в течение шести часов, оказался россиянином, сообщает радиостанция "Europe 1".
Обновлено в 11:28
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 выставили в интернете на продажу
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу в интернете. Объявление появилось на одном из популярных сервисов частных объявлений.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Сын Любови Полищук обнародовал редкие фото актрисы в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Политика
МИД Чехии поздравил взошедшего на престол Вестероса
Министерство иностранных дел Чешской республики поздравило Брана Старка с восшествием на престол Вестероса на своей официальной странице в фейсбуке.
Обновлено в 09:11
Политика
Воронеж посетит Дмитрий Медведев
Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Хоккей
СКА выменял у «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019
Напомним, что Кочетков стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
Обновлено в 11:42
Здоровье
В Госдуму внесли законопроект об учете медицинского спирта в ЕГАИС
Законопроект, которым предлагается обязать вносить в ЕГАИС информацию об обороте медицинского спирта, внесли в Государственную думу, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:05
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Авто
Половина иномарок в России производится на трех автозаводах
Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Авто
Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e
В четырех европейских странах сегодня стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Покупатели могут выбрать модель в одном из 5 доступных цветов.
Обновлено в 05:16
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:32
Авто
В Сети появились рендеры третьего поколения BMW X6
У Mercedes GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe скоро появится новый конкурент.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20