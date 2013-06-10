Финансы

Индекс Мосбиржи незначительно снижается в начале торговГазета.Ru 03:23

Индекс Мосбиржи незначительно снижается на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.10 мск он понижался на 0,01% - до 2570 пунктов.
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Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:44

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:28

Индекс Мосбиржи незначительно снижается в начале торгов

Газета.Ru03:23

Индекс РТС растет в начале дня, индекс Мосбиржи слегка снижается на укреплении рубля

ПРАЙМ03:20
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Происшествия

В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы

Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения

Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

Обновлено 08 апреля в 09:28
Здоровье

«Зачем вы шли туда?»: Мамаева рассказала, что думает об Алене Верди, уродовавшей краснодарок

Мамаева не понимает, почему пациентки соглашались ложиться под нож Алены Верди.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Футбол

ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»

Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика

Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат

Обновлено вчера в 16:29
Политика

Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи

Обновлено вчера в 13:57
Политика

Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Политика

Порошенко объявил себя русскоязычным

Порошенко подчеркнул, что «это абсолютно нормально для европейской страны» - «не бороться за право не знать язык».
Обновлено 08 апреля в 18:06
Общество

Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие

Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»

Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
Обновлено в 02:21
Общество

В России выросла численность дальневосточных леопардов

Учёные фиксируют рост численности популяции редкого дальневосточного леопарда, за год число взрослых кошек увеличилось на 5 особей, сообщила журналистам заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Елена Шевцова.
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье

Врачи назвали облегчающие симптомы ветрянки натуральные средства

Врачи рассказали о натуральных средствах, с помощью которых можно облегчить неприятные симптомы ветрянки.
Обновлено в 04:15
Политика

Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Общество

Дом, в котором жил Маяковский, признали памятником архитектуры

Обновлено в 03:19
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова

Обновлено в 03:28
Происшествия

На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки

Два маршрутных такси столкнулись на северо-западе Москвы, предварительно пострадал один человек, движение транспорта закрыто по одной полосе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:36
Экономика

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%

Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

СК назвал число погибших при пожарах в России за год

В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено вчера в 09:13
Кино

В Госдуме покажут фильм «Братство»

Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) просит нижнюю палату парламента организовать показ фильма «Братство», чтобы участники войны в Афганистане смогли определиться со своей позицией относительно ленты, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
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