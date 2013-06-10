Финансы
Индекс Мосбиржи незначительно снижается в начале торговГазета.Ru 03:23
Индекс Мосбиржи незначительно снижается на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.10 мск он понижался на 0,01% - до 2570 пунктов.
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Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Здоровье
«Зачем вы шли туда?»: Мамаева рассказала, что думает об Алене Верди, уродовавшей краснодарок
Мамаева не понимает, почему пациентки соглашались ложиться под нож Алены Верди.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Футбол
ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»
Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Политика
Порошенко объявил себя русскоязычным
Порошенко подчеркнул, что «это абсолютно нормально для европейской страны» - «не бороться за право не знать язык».
Обновлено 08 апреля в 18:06
Общество
Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие
Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»
Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
Обновлено в 02:21
Общество
В России выросла численность дальневосточных леопардов
Учёные фиксируют рост численности популяции редкого дальневосточного леопарда, за год число взрослых кошек увеличилось на 5 особей, сообщила журналистам заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Елена Шевцова.
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье
Врачи назвали облегчающие симптомы ветрянки натуральные средства
Врачи рассказали о натуральных средствах, с помощью которых можно облегчить неприятные симптомы ветрянки.
Обновлено в 04:15
Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Происшествия
На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки
Два маршрутных такси столкнулись на северо-западе Москвы, предварительно пострадал один человек, движение транспорта закрыто по одной полосе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:36
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%
Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено вчера в 09:13
Кино
В Госдуме покажут фильм «Братство»
Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) просит нижнюю палату парламента организовать показ фильма «Братство», чтобы участники войны в Афганистане смогли определиться со своей позицией относительно ленты, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24