Финансы
Индекс Мосбиржи может скоро прекратить обновление своих исторических максимумовПРАЙМ 02:06
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала сына Псалма
Обновлено в 13:40
Энергетика
Кабмин готовит предложения нефтяникам по ценам на топливо
Речь идёт о путях дальнейшего взаимодействия правительства с нефтяными компаниями для стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 06:50
Происшествия
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал
В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
Обновлено в 18:20
Транспорт
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Политика
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Крупный пожар произошел на территории химического завода в Петербурге
Серьезный пожар произошел сегодня на химическом заводе «ЛенРеактив», который находится на шестом Предпортовом проезде, передает ТАСС.
Обновлено в 12:12
Общество
Работы по созданию петербургского центра искусственного интеллекта начнутся в 2019 году
Работы по созданию первого Национального центра промышленного искусственного интеллекта в Петербурге, меморандум о создании которого был подписан на площадке ПМЭФ-2019, начнут до конца текущего года.
Обновлено в 13:22
Гаджеты
НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop
НТЦ ИТ «Роса» представил новую версию отечественного коммерческого Linux-дистрибутива ROSA Enterprise Desktop – X4 (RED X4).
Обновлено в 11:03
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Общество
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца
Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
В Конгрессе США хотят выделить $250 млн на военную помощь Украине
Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, должен выделить $250 млн на военную помощь Украине.
Обновлено в 19:05
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Экономика
Министр экономики Италии уверен, что санкций со стороны ЕС не будет
Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа уверен в том, что властям страны удастся достичь компромисса с Еврокомиссией, санкций со стороны ЕС не последует, об этом Триа заявил в понедельник, 10 июня, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0
Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21